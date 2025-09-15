НАКОН СВЕЖЕГ ЈУТРА И ПРОЛАЗНОГ НАОБЛАЧЕЊА ОЧЕКУЈЕ НАС ТОПЛИЈЕ ВРЕМЕ Од четвртка температуре се мењају и долази СНАЖАН ПРЕОКРЕТ
У Србији ће данас, на северу и западу, после умерено облачног јутра током дана бити претежно сунчано, а у осталом делу земље ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом, док ће од средине дана бити суво уз постепено разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Ветар ће бити слаб и умерен, ујутро и пре подне северозападни, после подне јужни и југоисточни, док ће се јутарња температура кретати од 12 до 16 степени, а највиша дневна од 23 до 27 степени Целзијуса.
У Београду ће, после умерено облачног јутра, током дана бити претежно сунчано, с ветром слабим и умереним, ујутро и пре подне северозападним, после подне југоисточним.
Јутарња температура биће од 13 до 15 степени, а највиша дневна око 26 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 22. септембра, у уторак пре подне и средином дана на северу и западу, а до краја дана и током ноћи ка среди и у осталим крајевима очекује се пролазно наоблачење, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином.
Наредних дана биће претежно сунчано уз слаб и умерен развој дневне облачности и пораст температуре, па се у већини места од четвртка поново очекује око 30 степени.