ТЕМА „ДНЕВНИКА”
НОВИ САД КРЕНУО ПУНОМ ПАРОМ, СТИЖЕ И ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ! Град до сад уложио чак 5,8 милиона евра у стазе, а граде се и нове
Према проценама у Новом Саду има око 50.000 грађана који активно возе бицикл, од чека око 20.000 то чини свакодневно.
У складу с порастом броја двоточкаша последњих година је проширена бициклистичка мрежа која се сада простире у дужини од више од 150 километара, од чега је 50 километара изграђено од 2012. године, у шта је уложено 5,8 милиона евра. Кроз редовно одржавање, у истом периоду, санирано је 15 километара бициклистичких стаза, за шта је издвојено 88,6 милиона динара, док су програмом одржавања путне привреде за ову годину предвиђена средства за редовно одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина у износу од 11милиона динара.
Нови Сад би требало да до 2027. године добије и пешачко бициклистички мост На делу између Новог Сада и Бачког Петровца, бициклистичке стазе представљају део Националне бициклистичке руте, која је уједно и планирана обилазница „Еуровело 6” руте. У Србији та траса следи ток Дунава, те је позната и под именом „Дунавска бициклистичка рута“. Осим стазе од Новог Сада до Ирмова, на траси руте „Евровело 6” налази се и бициклистичка стаза Нови Сад – Бегеч.
Први спратни паркинг
Први спратни паркинг за бицикле у Србији изграђен је прошле године у Новом Саду код Научно-технолошког парка са капацитетом од 60 места и то 30 у горњој етажи и 30 у доњој. Инвестиција, коју је реализовало Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” заједно са Градом Новим Садом и Научно-технолошким парком, урађена је по узору на холандске паркинге. Пре неколико дана Нови Сад је добио и други спратни паркинг за бицикле који је постављен испод Моста слободе код улаза на купалиште „Штранд”. Капацитет, са специјалним механизмом за одлагање, је 72 бицикла, односнос 36 у партеру и 36 на горњем нивоу. Иначе, код Штранда се од 2012. године налази и 70 држача, капацитета 140 бицикала.
Пројекат који је у току је изградња бициклистиче стазе Нови Сад – Руменка – Кисач – Ченеј – Ирмово. Како је појашњено кроз пројекат ЛИИД биће финансирани радови у склопу друге фаза, која обухвата деоницу од канала ДТД, преко Ирмова и Кисача, до Ченеја. За сада је завршено првих 9,5 километара стазе која коритом канала ДТД води од Новог Сада до моста у Ирмову. Стаза уз сам канал ДТД почиње у индустријског зони, неколико стотина метара узводно од новосадске преводнице. Како је раније објашњено из Града инвестиција је од великог значаја за Нови Сад, јер представља обилазницу међународне „Еуровело 6” руте. У коначној реализацији Нови Сад ће имати још једну бицилистичку стазу ка Ченеју у укупној дужини од 20,2 километра.
За изградњу бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч уложено је укупно 268,8 милиона динара. Реч је о стази која је такође на међународној рути „Еуровело 6” и која својим највећим делом води по круни одбрамбеног насипа од Дунава, а мањим кроз урбану зону. У првој фази изграђена је деоница од Дунавске улице у Футогу до изласка из Футога према Бегечу, у другој деоница од изласка из Футога до Обалске улице у Бегечу, а трећа фаза подразумевала је део трасе од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу.
Један од већих и можда најатрактивнијих бициклистичких пројеката који је планиран у Новом Саду је стаза од Петроварадина до Беочина
Нови Сад требало би да добије и пешачко-бициклистички мост до 2027. године. Недавно је расписан и тендер за стручни надзор радова на мосту, а процењена вредност посла је 250 милиона динара. Пројекат изградње пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем обухвата изградњу моста на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа, изградњу приступних рампи и уређење партера на новосадској страни, дуж Булевара цара Лазара од раскрснице са Улицом Стевана Мусића закључно са раскрсницом са Радничком, реконструкцију Каменичког пута у подножју Петроварадинске тврђаве и изградњу приступних рампи са уређењем партера на бедему дуж Каменичког пута, санација и уређење некадашњег железничког тунела са изградњом нове гране тунела и тунелског окна за смештање лифтова и степеништа, излаз на Тврђаву и партерно уређење у зони паркинга на месту некадашње стражаре, реконструкција саобраћајнице и приступ тунелу у зони „Ловотурса“ и постављање монтажног тоалета.
Мост ће бити укупне ширине 12 метара и дуг 437 метара. Саобраћај ће бити пешачки и бициклистички, а физички одвојен траком са посебним садржајима. Ширина пешачког дела биће шест метара, стаза са садржајима у средини заузимаће један и по метар, а трака за бициклисте биће широка три метра. Док су пешачка и бициклистичка трака предвиђене за кретање, стаза између њих ће служити за окупљање, одмор, спорт на отвореном, излагање радова из атељеа и слично, а планиран је и зелени појас. Његовом изградњом трасираће се нова непрекидна пешачко-бициклистичка путања. Приступ мосту из свих праваца у непосредном окружењу, биће решен саобраћајним петљама, које ће омогућити комфорно кретање корисника.
Камена стаза у Алмашком крају
У склопу свеобухватног уређења Алмашког краја, једног од најстаријих делова Новог Сада, у току је изградња бициклистичких стаза. Међутим, оне ће се разлоковати од стандарних.Како би се што више сачувао аутентични амбијент стазе неће бити асфалтиране и обележене фарбом, већ урађене од најквалитетнијег камена. Камене коцке су већ постављене у Улици Саве Вуковића.
Један од већих и можда најатрактивнијих бициклистичких пројеката који је планиран у Новом Саду је стаза од Петроварадина до Беочина. На једном од најкраћих пружних праваца дужине 17,5 километара предвиђена је двосмерна бициклистичка стаза ширине 2,5 метара, која ће бити асфалтирана, и уз њу готово метар ужа пешачка (1,6 метара) од дробљеног камена, опеке или ће пак у зависности од локације бити уграђене гранитне коцке. Железничке станице Сремска Каменица, Лединци и Беочин биће преуређене. Сва одморишта, односно око 19 места за релаксацију, биће опремљена урбаним мобилијаром, клупама и кантама, информативним таблама, чесмама, а предвиђени су и соларни панели за допуну мобилних телефона, те уређене сервисне станице за бицикле. Оригинална грађевина беочинске станице из 1892. године биће очувана, док ће део објекта, који је надограђен педесетих година прошлог века бити срушен. План је да објекат буде преуређен, те да ту буде музеј, а могуће је и формирање амфитеатра и инфо зоне.
На иницијативу грађана започело се са активностима уклањања физичких препрека (надвишених ивичњака) на споју бициклистичке стазе и коловоза, проширења лепеза на деловима укрштања праваца бициклистичких стаза у зонама раскрсница и поправку оштећења, односно поправку улегнућа и надвишења на бициклистичким стазама, за шта је од 2019. до 2024. године издвојено укупно 259,4 милиона динара. Када је реч о уређењу бициклистичких стаза међу најзначајнијима је она дуж Футошке улице и Футошког пута, које повезују централну зону Града Новог Сада и приградска насељена места у западном делу града. Она представља главни пешачки и бициклистички правац, на ком се налазе различити централни садржаји (Клинички центар Војводине, Јодна бања, Новосадски сајам, две основне и једна средња школа. Током 2021. и 2022. године реконструисана је деоница од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла, у дужини од 3,3 километра.
Субвенције
У циљу промоције чувања животне средине, коришћењем бицикала као еколошки прихватљивог вида превоза, Нови Сад је као први град у Србији 2021. године покренуо акцију подршке грађанима за куповину бицикала. Од 2021. до 2024. године подржана је набавка 6.336 бицикала.
Завршени су радови на изградњи дела прве фазе, од Хајдук Вељкове улице до Улице Антона Чехова, у дужини од 900 метара. Како је наведено на сајту Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције преостаје да се изведе други део прве фазе радове на деоници од Улице Антона Чехова до Булевара ослобођења чија је предрачунска вредност 59,5 милиона динара. Део ове трасе изведен је кроз радове на одржавању бициклистичких стаза у току 2023.године.