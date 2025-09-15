ЈЕЗИВО НАСИЉЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ! ПРЕБИО ЖЕНУ ЈЕР НИЈЕ ОТИШЛА ДА КУПИ КИСЕЛО МЛЕКО Није оставила дете под температуром, насилник је ударао по лицу
15.09.2025. 09:26 09:28
Полиција у Бујановцу реаговала је у пријављеном случају породичног насиља, када је најпре дошло до свађе невенчаних партнера које је прерасло у физичко насиље према жени.
Наиме, они су се посвађали јер жена није отишла да купи кисело млеко, већ његова баба, пошто жена није могла да остави дете под температуром.
Насилник је више пута ударио жену по лицу и телу након чега је она напустила породичну кућу и отишла код својих родитеља.
Насилнику су изречене обе хитне мере забране приласка и комуникације, а против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, пошто се терети за дело Насиље у породици.