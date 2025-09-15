few clouds
18°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИВО НАСИЉЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ! ПРЕБИО ЖЕНУ ЈЕР НИЈЕ ОТИШЛА ДА КУПИ КИСЕЛО МЛЕКО Није оставила дете под температуром, насилник је ударао по лицу

15.09.2025. 09:26 09:28
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Полиција у Бујановцу реаговала је у пријављеном случају породичног насиља, када је најпре дошло до свађе невенчаних партнера које је прерасло у физичко насиље према жени.

Наиме, они су се посвађали јер жена није отишла да купи кисело млеко, већ његова баба, пошто жена није могла да остави дете под температуром.

Насилник је више пута ударио жену по лицу и телу након чега је она напустила породичну кућу и отишла код својих родитеља.

Насилнику су изречене обе хитне мере забране приласка и комуникације, а против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, пошто се терети за дело Насиље у породици.

насиље у породици бујановац жена
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај