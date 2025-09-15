ФОНД ПИО САОПШТАВА: Просечна пензија од јануара до јуна реално већа за 6,2% него пре годину дана
БЕОГРАД: Просечна пензија у Србији за период јануар–јун 2025. године износила је 50.685 динара и била је номинално већа за 10,8 одсто, а реално за 6,2 процента, у односу на исти период 2024. године, изјавио је заменик директора Сектора за финансијске послове у Дирекцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Страхиња Кулић, објављено је на сајту Фонда ПИО.
Он је на седници Управног одбора Фонда ПИО, на којој је усвојена информација о финансијском пословању фонда за првих шест месеци ове године, навео да је финансијским планом буџет фонда утврђен у износу од 1.217,72 милијарде динара.
Према његовим речима, приходи и примања у првом полугодишту су износили 598,29 милијарди динара, што је 49,13 одсто планираних средстава, од чега су приходи од доприноса износили 458,34 милијарде динара, што представља остварење од 49,18 одсто у односу на планирана средства, а у односу на исти период претходне године остварени приходи су већи за 14,02 одсто.
Кулић је истакао да су уплаћени доприноси од 1. јануара до 10. септембра 2025. године већи од планираних за 19,8 милијарди динара, односно 3,1 одсто, а у односу на исти период претходне године за 80 милијарди динара, односно 13,8 одсто.
У првом полугодишту 2025. године, трансфери из буџета остварени су са 49,80 одсто у односу на планирана средства а учешће укупних трансфера из буџета у финансирању фонда у овом периоду износило је 22,26 одсто, за разлику од истог периода прошле године, када је износило 22,60 одсто.
Расходи и издаци фонда у првој половини ове године износили су 604,10 милијарди динара, што је за 13,72 одсто више него у истом периоду 2024. године.