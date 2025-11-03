ПОЗИВАМ СВЕ ДА САЧУВАМО ДОСТОЈАНСТВО И ЈЕДИНСТВО Премијер Мацут послао поруку грађанима из Шангаја
ШАНГАЈ: Председник Владе Србије проф.др Ђуро Мацут изјавио је поводом синоћних инцидената испред Скупштине Србије да је важно да се разговара, а не да се сукобљава и да Србија мора да буде земља у којој се проблеми решавају дијалогом.
„Позивам све грађане да сачувамо достојанство и јединство, да разговарамо, а не да се сукобљавамо. Србија мора да буде земља у којој се бол поштује, а проблеми решавају дијалогом, уз пуно разумевање и подршку институција“, рекао је Мацут за Танјуг у Шангају где од 3. до 6. новембра предводи делегацију Владе Србије.
Премијер је додао да ће држава учинити све да се заштити јавни ред и сигурност сваког грађанина.
Испред Скупштине Србије дошло је синоћ до инцидената између групе учесника скупа организованог како би пружили подршку Дијани Хрки која штрајкује глађу, и групе окупљене у шаторском насељу испред зграде Народне скупштине, бацана су и пиротехничка средства, флаше и каменице.
Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и привели 37 људи који су синоћ учествовали у нарушавању јавног реда и мира.