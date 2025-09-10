ФАНТАСТИЧНО ОТКРИЋЕ!
НАСА обзнанила да је поуздано ПРОНАШЛА ЗНАКЕ ЖИВОТА на Марсу И ТО У ДОЛИНИ НЕРЕТВЕ (ВИДЕО/УЖИВО)
10.09.2025. 17:42 17:51
Коментари (0)
НАСА је објавила откриће микробиолошког живота на површини Марса.
Нови администратор свемирске агенције, Шон Дафи, изјавио је да је узорак који је прикупио ровер Персеверанце проглашен "најснажнијим доказом постојања живота" на Марсу, наводи Daily mail.
Подсећамо, ровер истражује Црвену планету од 2021, а верује се да је конференција повезана са анализон узорка стене, названог Sapphire Canyon, прикупљеног у јулу 2024. у долини Неретва (део кратера Језеро).
Марс је имао воду
Поменути кратер се сматра једном од најважнијих локација за истраживање могућих трагова живота на Црвеној планети. Пре више милијарди година, туда је текао речни систем, а вода, заједно са седиментима, могла је донети органске материје.
(Telegraf.rs)