ФАНТАСТИЧНО ОТКРИЋЕ!

НАСА обзнанила да је поуздано ПРОНАШЛА ЗНАКЕ ЖИВОТА на Марсу И ТО У ДОЛИНИ НЕРЕТВЕ (ВИДЕО/УЖИВО)

10.09.2025. 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

НАСА је објавила откриће микробиолошког живота на површини Марса.

Нови администратор свемирске агенције, Шон Дафи, изјавио је да је узорак који је прикупио ровер Персеверанце проглашен "најснажнијим доказом постојања живота" на Марсу, наводи Daily mail.

Подсећамо, ровер истражује Црвену планету од 2021, а верује се да је конференција повезана са анализон узорка стене, названог Sapphire Canyon, прикупљеног у јулу 2024. у долини Неретва (део кратера Језеро). 

Марс је имао воду 

Поменути кратер се сматра једном од најважнијих локација за истраживање могућих трагова живота на Црвеној планети. Пре више милијарди година, туда је текао речни систем, а вода, заједно са седиментима, могла је донети органске материје. 

(Telegraf.rs)

 

марс живот откриће неретва НАСА
