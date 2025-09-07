light rain
20°C
08.09.2025.
Нови Сад
НАСТАВЉА СЕ НАТПРОСЕЧНО ТОПЛО И СУНЧАНО ВРЕМЕ Крајем недеље следи обрт! Ево када тачно долази промена

07.09.2025. 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
време
Фото: Ilustracija pixabay

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, до уторка ће бити претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност.

Биће и натпросечно топло време - у већини места од 30 до 34 °С. Уз локални развој облачности могућа је веома ретка појава краткотрајне кише или пљуска у брдско-планинским пределима, као и на северу Србије.

У другој половини наредне седмице променљиво облачно. У среду после подне и увече на северу, западу и југозападу, а од четвртка и у осталим крајевима киша и локални пљускови са грмљавином. 

У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар.

 Температура у мањем паду, али ће и даље бити топло.

