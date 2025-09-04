broken clouds
04.09.2025.
Нови Сад
СТИЖЕ НОВИ ТОПЛОТНИ ТАЛАС

Спремни за "врелину"? ОВО ЈЕ ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДЕЋИХ 10 ДАНА! Сунце и врућина ће захватити земљу, а ОВА област је посебно угрожена

04.09.2025. 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
da
Фото: freepik, ilustracija

Данашњи дан протиче у знаку смене сунца и облака, али и топлог и спарног времена. Температуре овог послеподнева достижу 30 степени, а најтоплије је у Неготину са 33°Ц.

Ако сте мислили да се лето предаје, неее! Топло време наставиће се и наредних дана, а у деловима земље биће и тропски топло, до чак 35 степени!

У петак у Србији сунчано и веома топло.

У кошавском подручју дуваће умерен до јак југоисточни ветар.

Максимална температура биће од 29 до 33°Ц, у Београду до 31°Ц.

У току вечери у северозападним пределима Србије, а током ноћи и у осталим пределима услед ослабљеног хладног фронта ветар ће бити у скретању на јак северозападни, на ударе пролазно и веома јак.

Ипак, остаће ведро време и без падавине, а хладни фронт осетиће се у виду ветра и тек благог пада температуре ваздуха.

Максимална температура у већини предела за викенд биће од 28 до 31, у Београду до 28-30 степени. Нешто свежије биће на западу Србије, температура до 26 степени.

Најврелије биће на истоку Србије, а максимална температура у Тимочкој и Неготинској Крајини биће до 34, локално и до 35 степени.

У суботу ће бити сунчаније, у недељу повећање облачности.

Следеће седмице углавном сунчано, уз праве летње температуре, у већини предела око 30 степени.

Према тренутним прогнозама право летње време без падавина задржало би се наредних 10 дана, бар најмање до средине септембра.

Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
