СТИЖЕ НОВИ ТОПЛОТНИ ТАЛАС
Спремни за "врелину"? ОВО ЈЕ ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДЕЋИХ 10 ДАНА! Сунце и врућина ће захватити земљу, а ОВА област је посебно угрожена
Данашњи дан протиче у знаку смене сунца и облака, али и топлог и спарног времена. Температуре овог послеподнева достижу 30 степени, а најтоплије је у Неготину са 33°Ц.
Ако сте мислили да се лето предаје, неее! Топло време наставиће се и наредних дана, а у деловима земље биће и тропски топло, до чак 35 степени!
У петак у Србији сунчано и веома топло.
У кошавском подручју дуваће умерен до јак југоисточни ветар.
Максимална температура биће од 29 до 33°Ц, у Београду до 31°Ц.
У току вечери у северозападним пределима Србије, а током ноћи и у осталим пределима услед ослабљеног хладног фронта ветар ће бити у скретању на јак северозападни, на ударе пролазно и веома јак.
Ипак, остаће ведро време и без падавине, а хладни фронт осетиће се у виду ветра и тек благог пада температуре ваздуха.
Максимална температура у већини предела за викенд биће од 28 до 31, у Београду до 28-30 степени. Нешто свежије биће на западу Србије, температура до 26 степени.
Најврелије биће на истоку Србије, а максимална температура у Тимочкој и Неготинској Крајини биће до 34, локално и до 35 степени.
У суботу ће бити сунчаније, у недељу повећање облачности.
Следеће седмице углавном сунчано, уз праве летње температуре, у већини предела око 30 степени.
Према тренутним прогнозама право летње време без падавина задржало би се наредних 10 дана, бар најмање до средине септембра.