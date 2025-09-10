overcast clouds
21°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТИЖУ ОЛУЈЕ И ГРМЉАВИНА, НЕБО СПРЕМА ИЗНЕНАЂЕЊЕ После кише следи ново погоршање, ево и када

10.09.2025. 07:44 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

Данас ће у Србији да буде променљиво облачно и топло време, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

После подне и увече на северу, западу и југозападу, а током ноћи и у осталим крајевима очекује се местимична киша, пљускови и грмљавина.

Најнижа температура биће од 12 до 20 степени, а највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на југоистоку.

У Београду ће данас бити променљиво облачно и топло време. Касно после подне, увече и током ноћи очекује се повремено киша, пљускови и грмљавина.

Дуваће слаб и умерен, југоисточни ветар, после подне и увече у појачању. Најнижа температура биће од 18 до 20 степени, а највиша дневна око 31. 

Време у наредном периоду

До недеље се очекује променљиво облачно, топло и нестабилно време са локалном појавом кише и пљускова са грмљавином, а само још у четвртак у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким, на југу Баната и у доњем Подунављу и олујним југоисточним ветром.

Почетком следеће седмице очекује се претежно сунчано и умерено топло са највишом дневном температуром мало испод и око 30 степени.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај