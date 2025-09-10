СТИЖУ ОЛУЈЕ И ГРМЉАВИНА, НЕБО СПРЕМА ИЗНЕНАЂЕЊЕ После кише следи ново погоршање, ево и када
Данас ће у Србији да буде променљиво облачно и топло време, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
После подне и увече на северу, западу и југозападу, а током ноћи и у осталим крајевима очекује се местимична киша, пљускови и грмљавина.
Најнижа температура биће од 12 до 20 степени, а највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на југоистоку.
У Београду ће данас бити променљиво облачно и топло време. Касно после подне, увече и током ноћи очекује се повремено киша, пљускови и грмљавина.
Дуваће слаб и умерен, југоисточни ветар, после подне и увече у појачању. Најнижа температура биће од 18 до 20 степени, а највиша дневна око 31.
Време у наредном периоду
До недеље се очекује променљиво облачно, топло и нестабилно време са локалном појавом кише и пљускова са грмљавином, а само још у четвртак у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким, на југу Баната и у доњем Подунављу и олујним југоисточним ветром.
Почетком следеће седмице очекује се претежно сунчано и умерено топло са највишом дневном температуром мало испод и око 30 степени.