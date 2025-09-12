НОВИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ? Дачић и амбасадор Ђоковић разговарали у Београду
БЕОГРАД: Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић састао се у петак са амбасадором Црне Горе у Београду Небојшом Ђоковићем.
Главна тема разговора био је заједнички гранични прелаз Гостун–Добраково, који би омогућио бржи проток људи и робе, посебно у време летње туристичке сезоне.
Двојица саговорника истакла су да Србија и Црна Гора већ имају добру полицијску сарадњу, али и да постоји простор за њено унапређење у областима од заједничког интереса.
Посебно је наглашена важност сарадње у ванредним ситуацијама – пример за то су велики пожари у Црној Гори током лета, када су у помоћ притекли и припадници српског МУП-а.
Амбасадор Ђоковић подсетио је и да ће Црна Гора учествовати на специјализованој изложби Експо 2027 у Београду, што је, како је рекао, знак добросуседских односа и сарадње.