ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ДАЧИЋ Открио шта је претходило пензионисању команданта САЈ-а ТАКВЕ ОДЛУКЕ ДОНОСИМ ЈА, А НЕ ВУЧИЋ
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је пуковник Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Спасоје Вулевић стекао услове за одлазак у пензију још 23. марта 2024. године, када му је одобрен наставак службе, као и да је сада пуковник Вулевић донео одлуку да иде у пензију и то је његов лични захтев, без било каквих утицаја са стране.
- Поводом гнусних неистина и лажи, желим потпуно јасно да саопштим да је пуковник Спасоје Вулевић стекао услове за одлазак у пензију још 23. марта 2024. године, дакле пре него што је отпочео мој мандат, и колико ми је познато, тада му је одобрен наставак службе - рекао је Дачић.
Како је додао, пуковник Вулевић их је обавестио да је донео одлуку да иде у пензију и то је његов лични захтев, без било каквих утицаја са стране.
- Зато је апсолутно сулудо мешати било кога ван МУП-а у питања радних односа у МУП-у, а нарочито председника Вучића. Одлуку о пензионисању било кога доносим ја као министар на сваких неколико месеци за све оне који су стекли услове за одлазак у пензију, а о кадровским решењима у полицији директор полиције уз моју сагласност, а не председник Вучић, ни било ко други. Зато позивам све да престану да износе неистине и лажи у циљу својих јефтиних политичких поена - изјавио је министар Дачић.