clear sky
26°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ДАЧИЋ Открио шта је претходило пензионисању команданта САЈ-а ТАКВЕ ОДЛУКЕ ДОНОСИМ ЈА, А НЕ ВУЧИЋ

07.09.2025. 13:32 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ivica
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је пуковник Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Спасоје Вулевић стекао услове за одлазак у пензију још 23. марта 2024. године, када му је одобрен наставак службе, као и да је сада пуковник Вулевић донео одлуку да иде у пензију и то је његов лични захтев, без било каквих утицаја са стране.

- Поводом гнусних неистина и лажи, желим потпуно јасно да саопштим да је пуковник Спасоје Вулевић стекао услове за одлазак у пензију још 23. марта 2024. године, дакле пре него што је отпочео мој мандат, и колико ми је познато, тада му је одобрен наставак службе - рекао је Дачић.

Како је додао, пуковник Вулевић их је обавестио да је донео одлуку да иде у пензију и то је његов лични захтев, без било каквих утицаја са стране.

- Зато је апсолутно сулудо мешати било кога ван МУП-а у питања радних односа у МУП-у, а нарочито председника Вучића. Одлуку о пензионисању било кога доносим ја као министар на сваких неколико месеци за све оне који су стекли услове за одлазак у пензију, а о кадровским решењима у полицији директор полиције уз моју сагласност, а не председник Вучић, ни било ко други. Зато позивам све да престану да износе неистине и лажи у циљу својих јефтиних политичких поена - изјавио је министар Дачић.

Ивица Дачић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај