Новости: ШОЛАК ОДБИО ИЗДАШНУ ПОНУДУ ЗА НАЦИОНАЛНУ ПОКРИВЕНОСТ Н1 И НОВА С Уместо стабилних 12 милиона евра годишње, ево шта тражи
Бизнисмен Драган Шолак је током преговора око продаје СББ одбио две издашне понуде за телевизије Н1 и Нову С, од којих је једна гарантовала пуну националну покривеност овим телевизијама и позицију међу првих 20 канала код свих кабловских оператера, сазнају Новости.
Уговором би била гарантована годишња апанажа од 12 милиона евра, коју би по пола плаћали Телеком Србија и PPF који је купио СББ, што Шолак није прихватио.
"Шолак је тражио 120 милиона евра да повуче Н1 и Нову са кабла, што је нелогично са пословне стране. Па, чак и са политичке. Зашто? Да је прихватио понуду, финансијски би осигурао ове две медијске куће. Осим гарантованих 12 милиона евра, оне би имале дупло већу пенетрацију код кабловских оператера. То значи да је цела Србија могла да има приступ овим каналима, што би само по себи повећало њихове приходе и од маркетинга", пишу Новости.
Додаје се да ништа мање вредна није и позиција међу првих 20 канала на листи.
"Потпуно је нелогична аргументација Н1 и Нове приликом покушаја да оправда Шолаков захтев да се повуку са кабла. Смешно делује аргумент да је са 120 милиона евра хтео да обезбеди фонд за десет година несметаног рада ове две телевизије. На столу је имао сигурних 12 милиона годишње и већу гледаност, а хтео је у неизвесну авантуру да се мимо кабла отисне у онлајн телевизију. Реално, само са понуђених 12 милиона годишње и без већег прилива од маркетинга, јасно је да би ове две куће имале пуну финансијску стабилност", преносе Новости.
И друга понуда приликом преговора је била финансијски идентична, годишње 12 милиона евра само од PPF, али је гарантовала ексклузивитет само на СББ, без могућности даљег ширења на кабловској мрежи.
"На основу свега, јасно је да је 12 милиона евра годишње довољно за функционисање ових кућа, а да је Шолак и његов близак сарадник Владимир Ратајац, како је објавила 'Јунајтед медија' инсистирали на 120 милиона евра једнократно, и да пусте низ воду Н1 и Нову.
Тачније, да их одмах скину са 'кабла'", наводе Новости.
Како тврде, када је "пропао овај план да до врха напуни џепове", Шолак је наставио да користи утицај у ове две телевизије како би се обрачунавао са новим руководством "Јунајтед медије", које га је сменило.
"Свакодневно ове две медијске куће хистерично воде кампању против руководстава и директора Стена Милера са оптужбама да за рачун режима жели да ућутка ове 'slobodne медије'. Колико је неуспешан овај спин управо потврђује чињеница да је Дрган Шолак одбио понуђену опцију да ове 'slobodne медије' види цела Србија. Да постоји страх режима од тих 'slobodnih медија', зашто би им државни Телеком Србија понудио и новац и ширење у сва домаћинства у Србији?", наводе Новости.
Након продаје СББ, "Јунајтед група" је сменила Драгана Шолака са чела, а он је узвратио тужбама - у првој тужби захтевајући бонус "БЦ партнерса" у износу од 250 милиона евра, а у другој је оспорио своју смену.
Такође, јуче је објављена информација да ће му бонус бити исплаћен, наводе Новости.