Одлазак новинарке, књижевнице и дугогодишње чланице УНС-а УМРЛА ДАНИЦА ДИКОВИЋ ЋУРГУЗ
06.10.2025. 19:54 19:56
Коментари (0)
Новинарка, књижевница и дугогодишња чланица Удружења новинара Србије (УНС) Даница Диковић Ћургуз преминула је у 83. години, саопштио је УНС.
Даница Диковић Ћургуз рођена је 10. новембра 1942. године у Ужицу, а члан УНС била је од 1975. године.
Била је спољни сарадник сарајевског Ослобођења у културној рубрици, писала је путописе и радила у Компанијском листу робних кућа „Београд“.
Писала је романе, есеје, путописе и годинама се бавила превођењем са шведског језика, подсећа УНС.
Њен роман „Сећање на страх“ својевремено је био у ужем избору за НИН награду, док је за књигу есеја „На литици“ добила Деретину награду, наводи УНС.
Сахрана је у уторак, 7. октобра у 13 часова на Новом гробљу у Београду, јавља Коссев.