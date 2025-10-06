broken clouds
Одлазак новинарке, књижевнице и дугогодишње чланице УНС-а УМРЛА ДАНИЦА ДИКОВИЋ ЋУРГУЗ

06.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф /Коссев
Фото: pixabay.com

Новинарка, књижевница и дугогодишња чланица Удружења новинара Србије (УНС) Даница Диковић Ћургуз преминула је у 83. години, саопштио је УНС.

Даница Диковић Ћургуз рођена је 10. новембра 1942. године у Ужицу, а члан УНС била је од 1975. године.
 

Била је спољни сарадник сарајевског Ослобођења у културној рубрици, писала је путописе и радила у Компанијском листу робних кућа „Београд“.

Писала је романе, есеје, путописе и годинама се бавила превођењем са шведског језика, подсећа УНС.

Њен роман „Сећање на страх“ својевремено је био у ужем избору за НИН награду, док је за књигу есеја „На литици“ добила Деретину награду, наводи УНС.

Сахрана је у уторак, 7. октобра у 13 часова на Новом гробљу у Београду, јавља Коссев.


 

УНС новинарка преминула
Извор:
Телеграф /Коссев
Пише:
Дневник
