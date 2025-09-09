ОГЛАСИО СЕ ЕГЗИТ! Ево да ли се селе у Египат- У саопштењу навели и Србију!
Поводом све чешћих дилема у вези са тим да ли се ЕXИТ сели у Египат или на неку другу дестинацију, из организације фестивала саопштавају да фестивал креће у глобалну турнеју.
Саопштење преносимо у целости.
"Поводом све чешћих дилема у вези са тим да ли се ЕГЗИТ сели у Египат или на неку другу дестинацију, обавештавамо јавност да испред Великих Пирамида у Гизи, као и на више локација широм планете, креирамо нове фестивале, као што смо претходних година организовали Си Денс и Си Стар у Црној Гори и Хрватској, као и бројне догађаје широм региона и света. Египат ће бити једна од тачака Егзитове велике глобалне турнеје у 2026. години о чијим детаљима ћемо јавност обавестити у наредном периоду."
Оснивач и директор Еxита, Душан Ковачевић, овим поводом изјављује:
„Након што смо објавили да ЕГЗИТ наредне године неће бити одржан у Србији, добили смо бројне позиве са свих страна Земљине кугле да фестивале организујемо управо тамо. Тренутно разматрамо које ће дестинације постати део Егзитове глобалне турнеје у наредној години, о чему ћемо ускоро обавестити наше фанове широм света.“
У овом тренутку не постоји могућност да се ЕГЗИТ фестивал одржи у Србији наредне године, будући да је фестивалу ускраћено сво државно суфинансирање на локалном, покрајинском и републичком нивоу. Имајући у виду да су због неповољне економске ситуације у земљи и региону, цене улазница за ЕГЗИТ вишеструко ниже од цена фестивала сличног формата у Европи, фестивал размера Еxита није могуће организовати у домаћим економским оквирима без подршке државе. Ипак, за нашу верну публику у Србији припремамо посебна изненађења, а сви заинтересовани већ сада могу да се региструју и међу првима сазнају све дестинације:
ЕГЗИТ је ове године реализовао јубиларно и најемотивније издање до сада, где је у ритму заједништва више од 200.000 људи славило музику и слободарски дух уз поруку да су „љубав и светлост незаустављиви“. Велики светски извођачи и имена као што су: Секс Пистолс са Френком Картером, Продиџи, Хуртс, Боб Гелдоф, Гала, као и звезде електронске сцене попут Соломуна, Тиеста, Ерика Прајдза, ДЈ Снејка, Индире Паганото б2б Сара Ландрy, Амели Ленс и Нине Кравиц, уз наступе домаћих бендова Гоблини, Ритам Нереда, Атеист Рап и Партибрејкерс, обележили су ЕГЗИТ 2025. На темељима јубиларног издања настављено је учвршћивање репутације глобалне организације која је до сада реализовала више од 200 догађаја у преко 20 земаља света и покренула бројне друштвено одговорне и едукативне иницијативе кроз ЕГЗИТ Фондацију.
Сублимирајући претходне две и по деценије, кроз наслеђе стотина догађаја и пројеката рађа се Егзитова светска турнеја у којој ће слобода, љубав и јединство бити заједнички језик публике широм планете. Прве дестинације биће објављене ускоро, а сви регистровани ће их сазнати међу првима.