ОПРЕЗ, ВОЗАЧИ: Тунел Бранчић код Љига делимично затворен два дана, саобраћај двoсмерно кроз једну цев

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: РИНА

ЉИГ: На ауто-путу „Милош Велики“, на деоници између петљи Таково и Љиг, данас и сутра изводе се радови на одржавању ITS опреме и система за управљање у тунелу Бранчић, због чега ће доћи до измене у режиму саобраћаја.

– У понедељак, 13. октобра, од 10 до 18 часова, саобраћај ће бити обустављен у десној цеви тунела у смеру ка Чачку, док ће се возила кретати двосмерно кроз леву цев. У уторак, 14. октобра, у истом временском периоду, саобраћај ће бити обустављен у левој цеви тунела у смеру ка Београду, а возила ће се кретати двосмерно кроз десну цев – саопштили су из „Путева Србије“.

Из „Путева Србије“ апелују на возаче да поштују привремену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.

аутопутеви аутопут милош велики
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
