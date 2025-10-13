ОПРЕЗ, ВОЗАЧИ: Тунел Бранчић код Љига делимично затворен два дана, саобраћај двoсмерно кроз једну цев
13.10.2025. 10:14 10:16
ЉИГ: На ауто-путу „Милош Велики“, на деоници између петљи Таково и Љиг, данас и сутра изводе се радови на одржавању ITS опреме и система за управљање у тунелу Бранчић, због чега ће доћи до измене у режиму саобраћаја.
– У понедељак, 13. октобра, од 10 до 18 часова, саобраћај ће бити обустављен у десној цеви тунела у смеру ка Чачку, док ће се возила кретати двосмерно кроз леву цев. У уторак, 14. октобра, у истом временском периоду, саобраћај ће бити обустављен у левој цеви тунела у смеру ка Београду, а возила ће се кретати двосмерно кроз десну цев – саопштили су из „Путева Србије“.
Из „Путева Србије“ апелују на возаче да поштују привремену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.