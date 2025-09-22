ПОПУЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У 16 ГРАДОВА Ускоро 16. европска ноћ истраживача
Са циљем да се наука популаризује и приближи младима, у петак, 26. септембра, биће одржана 16. Европска ноћ истраживача.
Под слоганом „У току са науком“, у 16 градова широм земље биће представљени научни експерименти, роботи, вештачка интелигенција, гејминг зона, интерактивни експонати и мултимедија која помаже учењу без напора, пише РТС.
У недељи истраживача Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Чачак, Крушевац, Суботица, Смедерево, Пирот, Лесковац, Рановац, Зајечар, Свилајнац, Кикинда, Шабац и Инђија, упознаће посетиоце са новим научним сазнањима и открићима и показати колико је наука део свакодневног живота.
- На свим нашим локацијама смо припремили многобројне радионице, буквално од молекуларног нивоа од ДНК митохондрија па све до градова будућности. То је сусрет науке и радозналости и зато вас све позивам да завирите у свет открића који обликује нашу будућност - наглашава Јасмина Несторовић Живковић из Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
У Србији је за 15 година, укупно 41 град учествовао у организацији овог пројекта. Пројекат Треилс покушава да приближи примену вештачке интелигенције у свим сферама. Једна од активности које су покренули, јесте и наградни конкурс за основце – ФЛЕКС АИ УМЕТНОСТ.
- Они треба да уз помоћ вештачке интелигенције формирају неку слику, песму, музику. Нешто треба да ураде и пошаљу на тај конкурс је отворен до 19. септембра - објашњава Владимир Тодоровић из Креативно-едукативног центра.
Ове године манифестација се организује у 460 градова у 25 земаља широм Европе, а у Србији 13 научних клубова припремају различите програме. Штампана је и публикација о првих 15 година Ноћи истраживача.
- Из године у годину понављамо ову манифестацију зато што је она битна да охрабри нове генерације да буду још храбрији, постављају још више питања и да нам дају идеје које сутра могу да буду основа за обликовање будућности - наводи Данијела Вучићевић из Центра за промоцију науке.
Европска ноћ истраживача организује се две деценије широм Европе како би на занимљив начин афирмисали истраживаче и науку, приближили њихов рад широј јавности и подстакли младе да се определе за научно-истраживачку каријеру. И ове године, програми ће бити потпуно бесплатни за све посетиоце.