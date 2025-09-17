overcast clouds
ПОЗДРАВ ЛЕТУ Јесен почиње у понедељак тачно у 20.19 часова

17.09.2025. 09:29 09:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
1
Фото: Canva/ Ilustracija

БЕОГРАД: Јесен почиње у понедељак, 22. септембра у 20:19 часова, саопштило је данас Астрономско друштво "Руђер Бошковић".

Како се наводи, у исто време ће за становнике на јужној Земљиној полулопти почети пролеће.  На дан почетка јесени, Сунце у Београду излази у 6:25 часова, а залази у  18:35 часова, што значи да ће обданица да траје 12:10 часова, а ноћ 11:50 часова. 

На дан јесење равнодневице обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земљина атмосфера привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, наводи се у саопштењу.

Вести Друштво
