ПОЗДРАВ ЛЕТУ Јесен почиње у понедељак тачно у 20.19 часова
17.09.2025. 09:29 09:34
БЕОГРАД: Јесен почиње у понедељак, 22. септембра у 20:19 часова, саопштило је данас Астрономско друштво "Руђер Бошковић".
Како се наводи, у исто време ће за становнике на јужној Земљиној полулопти почети пролеће. На дан почетка јесени, Сунце у Београду излази у 6:25 часова, а залази у 18:35 часова, што значи да ће обданица да траје 12:10 часова, а ноћ 11:50 часова.
На дан јесење равнодневице обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земљина атмосфера привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, наводи се у саопштењу.