ПОЗИВ ПИСЦИМА И ИЗДАВАЧИМА Отворен конкурс за књижевну награду „Др Шпиро Матијевић“ за 2025. годину
Фондација „Др Шпиро Матијевић“ из Новог Сада расписала је јавни оглас за истоимену књижевну награду, установљену у знак сећања на трагично страдалог књижевника и универзитетског професора.
На конкурс могу бити пријављена прва издања књижевних дела на српском језику, без жанровских ограничења, која су објављена током 2025. године. Право учешћа имају писци, издавачи, културне, образовне и научне установе, као и удружења и појединци који могу да кандидују дела за награду.
Књиге се достављају у три примерка на адресу Фондација Др Шпиро Матијевић, Нови Сад, УТД Александар ДОО, Булевар цара Лазара 79, 21000 Нови Сад, уз контакт податке особе или институције која врши номинацију.
Рок за пријаву је од 27. октобра до 30. новембра 2025. године, а послате књиге се не враћају.
Добитник награде добија повељу, новчану награду у динарској противвредности од 15.000 евра, као и реиздање награђеног дела под окриљем фондације. Награда ће бити свечано уручена 27. фебруара 2026. године, на отварању манифестације „Дани др Шпире Матијевића“.
Фондација негује успомену на Шпиру Матијевића (1943–1993), рођеног у Книну, дипломирао на Филозофском факултету у Задру, а магистрирао и докторирао на Филозофског факултету у Сарајеву. Живот је, на трагичан начин, изгубио у Тузли. Аутор је збирке приповедака „Сунце у процијепу“ (1987), песама „Свјетлост и нада“ (1988) и романа „Прогонства“ (1991). У издању новосадског „Орфеуса“ 2007. године објављена су „Изабрана дела“ у три књиге, а фондација је касније приредила ново издање и зборник радова посвећених његовом стваралаштву.
Међу досадашњим лауреатима ове престижне награде су Матија Бећковић, Ђорђо Сладоје, Милован Данојлић, Веселин Марковић, Јован Делић, Гојко Ђого, Владимир Пиштало и Александар Гаталица.