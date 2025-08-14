clear sky
ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ ИЗНОШЕЊЕ ЧАСНОГ КРСТА Почео је Госпојински пост ТОКОМ СЛЕДЕЋЕ ДВЕ СЕДМИЦЕ ЈЕДЕ СЕ ХРАНА ПРИПРЕМЉЕНА НА ВОДИ

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
a
Фото: Pixabay.com

Православни верници данас обележавају празник Изношење Часног крста, установљен као спомен на истовремену победу Грка над Сараценима и Руса над Бугарима.

Обе војске тада су пред собом носиле крстове, из којих је, према предању, засветлела небеска светлост, доносећи им снагу и победу.


Празник је установљен у време грчког цара Мануила и руског кнеза Андреја. Тада је одлучено да се сваког 14. августа износи Часни крст из цркве Свете Софије – најпре на средину храма, а затим и на улице, како би му се народ поклонио и подсетио на Божију помоћ у тешким временима.

Није се износио обичан крст, већ управо Часни Крст који је био чуван у храму царског двора. Дан раније, крст је преношен у Свету Софију, одакле је ношен улицама Цариграда, ради освећења земље и ваздуха. Након четрнаест дана, свечано је враћан у храм царске палате.

Овај празник, који отвара двонедељни Госпојински пост, и данас подсећа вернике на снагу вере, јединства и молитве. 

Срећан пост свим верницима, да вас прати мир, здравље и љубав кроз духовни пут!

(k1info.rs)

светац Српска православна црква
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
