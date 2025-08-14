ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ ИЗНОШЕЊЕ ЧАСНОГ КРСТА Почео је Госпојински пост ТОКОМ СЛЕДЕЋЕ ДВЕ СЕДМИЦЕ ЈЕДЕ СЕ ХРАНА ПРИПРЕМЉЕНА НА ВОДИ
Православни верници данас обележавају празник Изношење Часног крста, установљен као спомен на истовремену победу Грка над Сараценима и Руса над Бугарима.
Обе војске тада су пред собом носиле крстове, из којих је, према предању, засветлела небеска светлост, доносећи им снагу и победу.
Празник је установљен у време грчког цара Мануила и руског кнеза Андреја. Тада је одлучено да се сваког 14. августа износи Часни крст из цркве Свете Софије – најпре на средину храма, а затим и на улице, како би му се народ поклонио и подсетио на Божију помоћ у тешким временима.
Није се износио обичан крст, већ управо Часни Крст који је био чуван у храму царског двора. Дан раније, крст је преношен у Свету Софију, одакле је ношен улицама Цариграда, ради освећења земље и ваздуха. Након четрнаест дана, свечано је враћан у храм царске палате.
Овај празник, који отвара двонедељни Госпојински пост, и данас подсећа вернике на снагу вере, јединства и молитве.
Срећан пост свим верницима, да вас прати мир, здравље и љубав кроз духовни пут!