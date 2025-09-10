ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ МОЈСЕЈА МУРИНА Кренуо странпутицом, али су га ПОКАЈАЊЕ И ВЕРА ОДВЕЛИ НА ПРАВИ ПУТ
Православни верници данас обележавају успомену на преподобног Мојсеја Мурина, пореклом из Етиопије, човека који је одвојен од таме греха постао велики светитељ и учитељ вере.
Његова прича подсећа да пут покајања и милости никада није затворен, без обзира на прошлост.
Мојсеј је у младости био разбојник и вођа дружине, али га је савест сустигла. Грижа за учињена злодела одвела га је у манастир, где је прихватио потпуну послушност свом духовнику и започео нови живот у аскетском подвигу. Повукао се у келију, где је дане и ноћи проводио у молитви, бдењу и богомислију.
Мучен страшним искушењем демона блуда, Мојсеј се није предао. По савету старца, строго је постио, бдио целе ноћи, а потом сваке ноћи доносио воду старцима из удаљеног бунара. Шест година подносио је огроман труд, док га свети Исидор није чудесно исцелио од нечистих помисли.
Касније је постао свештеник и основао свој манастир у коме је имао 75 ученика. Био је познат по мудрости, труду и великој љубави према онима који су му долазили по савет.
Пред крај живота прорекао је сопствену смрт: рекао је ученицима да побегну јер ће варвари напасти манастир, а да он треба да пострада мачем, јер је и сам у младости секао мачем.
Оста са шесторицом сабраће, и сви су изгинули од варварске руке. Један монах који је све посматрао издалека видео је седам светлих венаца како се спуштају на њихове мученичке главе.
Свети Мојсеј Мурин живео је 75 година и остао упамћен као пример да ниједна прошлост није јача од Божје милости и човековог искреног покајања.