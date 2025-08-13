ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ СУТРА ПОЧИЊУ ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ Дани када се чисти срце и умирују мисли
Православни верници сутра, 14. августа, започињу Госпојински пост – најкраћи од четири велика поста у години, али по строгости одмах иза Великог поста.
Трајаће 15 дана, све до 28. августа, када се обележава Успење Пресвете Богородице, један од највећих хришћанских празника.
Током целог поста једе се на води, док су недељом дозвољени уље и вино. Једини дан када је дозвољена риба јесте 19. август, на Преображење Господње.
Теолози подсећају да пост није само промена у исхрани, већ и време духовног преображаја. Према речима вероучитеља Александра Ђурђевића, „Прави пост је одрицање од страсти и лоших навика – некоме је то превише времена на телефону, некоме телевизија, другима храна или алкохол. Пост је средство да се приближимо Богу, а не циљ сам по себи.“
Како да се припремите за Госпојински пост?
Разговарајте са свештеником ако први пут постите или имате здравствене проблеме.
Направите план исхране како бисте избегли искушења и задржали енергију.
Поставите себи и духовне циљеве – више молитве, мање нервирања, избегавање оговарања и лоших мисли.
Не заборавите да пост прати и одлазак на литургију и причешће.
Госпојински пост је прилика да се верници духовно очисте, ојачају вољу и са миром уђу у један од најрадоснијих празника у православљу.