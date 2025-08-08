„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ САВЕТУЈУ ОПРЕЗ Викенд пред нама доноси појачан саобраћај

У циљу бржег и безбеднијег протока возила, ангажован је већи број инкасаната, а сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица функционишу нон-стоп, 24 часа дневно.



Из предузећа посебно препоручују коришћење електронске наплате путарине (ЕНП) за најбржи пролаз кроз наплатне станице. Уз ТАГ уређај, путници могу без задржавања пролазити кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску. Регистрација је могућа преко система Toll4All.

Возачи се позивају да на време испланирају путовање и да се пре поласка информишу о стању на путевима, радовима и ценама путарина путем сајта и мобилне апликације „Путева Србије“:



👉 Стање на државним путевима

„Путеви Србије“ апелују на све учеснике у саобраћају да се понашају одговорно:

– прилагоде брзину условима на путу

– држе безбедно одстојање

– поштују саобраћајну сигнализацију