ЗНАЈУ ЗНАЊЕ: ДВА СРПСКА УЏБЕНИКА у најужем избору за европски уџбеник 2025. године

26.08.2025.
Дневник
Дневник
Фото: Вулкан

Уџбеници „Грађанско васпитање“ за 1. разред и „Хемија“ за 7. разред издавачке куће „Вулкан знање“ ушли су у најужи избор за престижну награду „Најбољи европски уџбеник“ – БЕЛМА 2025.

Ова значајна потврда квалитета стигла је из Франкфурта, где се награда традиционално додељује у оквиру Сајма књига. „Вулкан знање“ је једини издавач из Србије чији су уџбеници за основну школу ушли у финални избор, и то са два наслова – за ниже и више разреде.

Конкуренција је ове године била изузетно јака, а жири је истакао да је процес одабира био изазован и инспиративан. Управо квалитет и иновативност ових издања издвојили су их међу најбољима у Европи.

Фото: Вулкан

„Вулкан знање“ је већ 2021. године освојио Златну награду за уџбеник „Дигитални свет 1“, аутора Гордане Рацков и Арпада Пастора, који је тада понео титулу најбољег европског уџбеника за први разред. У претходним годинама у ужем избору нашли су се и други уџбеници ове куће, међу којима „Биологија“ за 5. разред, „Буквар“ за 1. разред, „Географија“ за 5. разред и „Свет око нас“ за 2. разред.

„Овогодишње признање још једном потврђује висок квалитет наших издања и даје нам снажан подстрек да наставимо да стварамо савремене и иновативне уџбенике за генерације које долазе. Са радошћу и нестрпљењем ишчекујемо коначну одлуку жирија“, изјавила је Нада Осмајић, директорка „Вулкан знања“.

Фото: Вулкан
Дневник
Дневник
