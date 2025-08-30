overcast clouds
РХМЗ УПОЗОРАВА Пљускови и грмљавина широм Србије данас и сутра ОВИ ДЕЛОВИ СРБИЈЕ СУ У ОПАСНОСТИ ОД ГРАДА

30.08.2025. 07:22 07:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik, arhiva

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) објавио је рано јутрос да упозорење за подручје Србије на пљускове, грмљавину и локално град.

Пљускови и грмљавине, који се на подручју Србије очекују данас и сутра (30. и 31. августа), локално ће условити количину падавина већу од 20 mm за кратко време, док је ризик од појаве града израженији данас у југозападној и јужној Србији.

Пљускови и грмљавине, који се на подручју Београда очекују вечерас (30/31. август) и сутра (31. августа), локално могу условити количину падавина већу од 20 mm за кратко време и то нарочито током ноћи ка недељи и у недељу ујутру и пре подне, наводи РХМЗ.

пљускови пљускови са грмљавином РХМЗ упозорење град и киша
Вести Друштво
