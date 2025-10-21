САВЕТУЈЕ СЕ ОПРЕЗ ЗБОГ МАГЛЕ КОЈА УСПОРАВА САОБРАЋАЈ Границе у колапсу ПЕТ САТИ ЧЕКАЊА ЗА ТЕРЕТЊАКЕ
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу граничног прелаза Батровци теретна возила чекају пет сати, а на прелазу Шид, такође на излазу из Србије, задржавање за теретњаке је четири сата сата, саопштио је Ауто-мото савез Србије.
На прелазу Келебија задржавање за теретна возила на излазу из земље је два сата, док се сат времена чека на граничном прелазу Градина,
На осталим граничним прелазима нема задржавања ни за теретна, ни за путничка возила.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.
Из АМСС саветују опрез у јутарњим и вечерњим сатима због могуће магле, посебно у котлинама и дуж река.
Саобраћај је умереног интензитета на већини саобраћајница, без већих застоја и гужви, док је на појединим деоницама могућа спорија вожња због радова на путу.