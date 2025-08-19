СИСТЕМ Е-БОЛОВАЊА ОД СЕПТЕМБРА У СВИМ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА До сада електронски отворено 7.000, лекаре очекује растерећење од административних обавеза
Четири дома здравља у Београду већ примењују е-боловање па пацијенти више неће морати лично да доносе дознаке.
Систем е-боловања требало би да заживи у свим здравственим установама, а за послодавце до краја године, изјавио је за РТС Никола Радоман из Министарства здравља. Према његовим речима, лекарима ће бити олакшан посао, јер се више неће бавити администрацијом.
У оквиру пилот-пројекта е-боловања, који се спроводи у четири дома здравља у Београду, до сада је електронским путем отворено између 6.000 и 7.000 боловања.
Грађани више нису морали лично да носе дознаке послодавцу, а на исти начин су и закључивана боловања.
Потврде о привременој спречености за рад достављале су се од стране лекара и здравствених установа, а послодавац, у складу са законом, нема увид у дијагнозу на основу које је запослени на боловању.
На нивоу целе Србије, овакав систем рада требало би да заживи од следеће године. Шта су показала прва искуства?
Лекари ће бити растерећени административних обавеза
Никола Радоман из Министарства здравља је објаснио да се пацијенту, приликом посете лекару, дознаке шаљу електронским путем, које он потом може да проследи послодавцу.
"У будућности, од изабраног лекара до послодавца ће ићи директно и потврда о привременој спречености за рад и дознака. То ће ићи преко портала за послодавце, који је у припреми“, истиче Радоман.
Према његовим речима, лекари ће бити растерећени административних обавеза.
"Пацијенти би требало да буду регистровани на порталу е-здравље, где се налазе сви њихови здравствени подаци. То је портал са широким спектром функционалности у области здравства. Планирамо да у сарадњи са ЕУ помогнемо грађанима да науче како да га користе", наводи Радоман.
Напомиње да очекују да систем е-боловања до септембра буде успостављен у свим здравственим установама, а до краја године и за све послодавце.