СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ ПРЕПОДОБНУ МАТИ АНГЕЛИНУ Светитељка која је срце оставила свом народу ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ МОШТИ ЧУВАЈУ СЕ У МАНАСТИРУ КРУШЕДОЛ

а
Фото: Pixabay.com

Православна црква данас се сећа преподобне мати Ангелине Српске, жене чије име и данас одзвања у народу као симбол вере, стрпљења и доброте.

Рођена као кћи православног албанског кнеза Аријанита из елбасанског краја, била је сестра по жени чувеног кнеза Ђурђа Скендербега и супруга српског деспота Стефана Бранковића Слепог, другог сина деспота Ђурђа.


Живот јој није био лак – са мужем је делила и радост и горчину, прогонство у Албанији и Италији, али и невоље које су снашле Србију тог времена. Након смрти деспота Стефана, Ангелина се замонашила и у потпуности посветила Богу, молитви и делима милосрђа. Њен животни пут обележило је обнављање и подизање цркава и манастира, а синове Максима и Јована васпитала је у хришћанском духу.

Народ јој је из захвалности и љубави дао име „Мајка Ангелина”. Њене чудотворне мошти, заједно са моштима мужа Стефана и синова, почивају у манастиру Крушедол, једном од најважнијих светиња Фрушке горе.

Преподобна мати Ангелина упокојила се почетком XVI века, а њено име и дела остали су урезани у историји и вери српског народа.

(k1info.rs)

