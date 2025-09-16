СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ АНТИМА Пастир који је паству повео ка вечности УЗОР ХРИШЋАНИМА КРОЗ ВЕКОВЕ
Српска православна црква и њени верници данас обележавају Светог свештеномученика Антима.
Рођен је у Никомидији и од детињства је васпитан као прави хришћанин.
"Тело његово беше умртвљено, дух смирен, завист искорењена, гнев укроћен, леност прогнана; ... имаше љубав к свима, мир са свима; благоразумност посред свију, ревност према слави Божјој, јавну свима".
Није чудо што је човек са таквим врлинама био постављен за епископа.
Антим свети еписковао је у Никомидији у време љутог гоњења хришћана под опаким царевима Диоклецијаном и Максимијаном. Нарочито у Никомидији хришћани су били прогоњени.
Једне године је у једном храму спаљено 20.000 мученика. То се десило у време Антимова архијерејства. Али, то је био тек почетак гоњења, а многи хришћани бачени су у тамницу и чувани ту за муке и смрт.
Антим се затим повукао у једно село, Оману, али не да би утекао од смрти, него да би могао да храбри своју паству у подвигу мучеништва, да нико од страха не отпадне. Једно његово писмо хришћанима у тамници било је ухваћено и предато цару Максимијану.
Цар посла 20 војника да нађу и доведу Антима. Седи старац изађе у сусрет војницима, уведе их у дом и угости, па тек онда рече да је он Антим, кога они траже. Одушевљени војници добротом Антимовом предлагаху му да се скрије, а они ће рећи цару да га нису могли наћи.
Али, Антим одговори да он то не сме дозволити и пође са војницима. Успут, сви војници повероваше у Христа, а Антим их је и крстио. Изведен пред цара Антим би дуго и љуто мучен, и најзад секиром посечен.