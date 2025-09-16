clear sky
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИЈАНИ ВОЗАЧ ИЗАЗВАО САОБРАЋАЈКУ Повређене три особе, међу њима и два малолетника

16.09.2025. 09:17 09:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Једна особа је задобила тешке телесне повреде, а четири су лакше повређене у саобраћајним незгодама које су се прошлог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.

Зрењанинска полиција је саопштила да је минулог викенда, иначе, евидентирано укупно пет саобраћајних незгода.

Саобраћајни полицајци су открили и санкционисали 304 прекршаја, а из саобраћаја је искључено седам возача који су возили под дејством алкохола.

Полиција је на подручју Новог Бечеја задржала возача „пежоа“ који се сумњичи да је, возећи са 2,09 промила алкохола у организму и без возачке дозволе, ударио у „опел“ којим је управљао четрдесетдеветогодишњи мушкарац.

У овој саобраћајној незгоди, возач „опела“ и путници старости 14 и 17 година задобили су лаке телесне повреде. 

Полиција ће против седамнаестогодишњег возача „пежоа“ поднети кривичну пријаву, због сумње да је починио кривично дело угрожавање јавног саобраћаја.

Саопштено је и да ће против осталих возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.

саобраћајна незгода полицијска управа зрењанин нови бечеј
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај