ПИЈАНИ ВОЗАЧ ИЗАЗВАО САОБРАЋАЈКУ Повређене три особе, међу њима и два малолетника
Једна особа је задобила тешке телесне повреде, а четири су лакше повређене у саобраћајним незгодама које су се прошлог викенда догодиле на подручју Полицијске управе у Зрењанину.
Зрењанинска полиција је саопштила да је минулог викенда, иначе, евидентирано укупно пет саобраћајних незгода.
Саобраћајни полицајци су открили и санкционисали 304 прекршаја, а из саобраћаја је искључено седам возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Новог Бечеја задржала возача „пежоа“ који се сумњичи да је, возећи са 2,09 промила алкохола у организму и без возачке дозволе, ударио у „опел“ којим је управљао четрдесетдеветогодишњи мушкарац.
У овој саобраћајној незгоди, возач „опела“ и путници старости 14 и 17 година задобили су лаке телесне повреде.
Полиција ће против седамнаестогодишњег возача „пежоа“ поднети кривичну пријаву, због сумње да је починио кривично дело угрожавање јавног саобраћаја.
Саопштено је и да ће против осталих возача који су учинили прекршаје бити поднете прекршајне пријаве.