„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ

ОДРЖАНО ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ МЛАДИЋУ КОЈИ СЕ СУМЊИЧИ ДА ЈЕ НОЖЕМ УСМРТИО МАЈКУ Суђење за убиство Новосађанке 21. октобра

16.09.2025. 08:10
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Зграда у којој се догодио злочин
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

На припремном рочишту М. К. (21) из Новог Сада, који се сумњичи да је у ноћи између 1. и 2. фебраура ножем усмртио своју мајку Александру Р. (48), заказано је суђење за 21. октобар.

Овај младић, који се терети за тешко убиство, у новосадски Виши суд јуче је доведен из притвора у ком се налази од хапшења.

Породична трагедија, због које се двадесетједногодишњак нашао иза решетака, догодила се у породичном стану на првом спрату зграде у Мичуриновој улици, где су мајка и син живели. Према речима комшија, убиство је откривено након што су житељи вишеспратнице на броју 42 позвали полицију и обавестили их да неко баца предмете кроз прозор или са терасе њихове зграде.

Када су припадници Министарства унутрашњих послова дошли на лице места, у стану су затекли младића и беживотно тело његове мајке, као и нож којим је, како се сумња, почињен злочин. Убрзо је на лице места дошла и лекарске екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад која је, нажалост, могла  само да констатују смрт жене.

Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Тужилаштво поднело предлог 

Како „Дневник” сазнаје, Више јавно тужилаштво у Новом Саду поднело је предлог да се овом младићу изрекне мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.

Житељи Мичуринове улице, који су познавали покојну Александру Р.,кажу да је била предивна жена и брижна мајка.

- Могу да вам кажем све најлепше о њој. Увек би се лепо јавила када би се срели. Била је толико пожртвована и саосећајна према сину. Страшно је то што се догодило, још сам у шоку - рекао је дан након породичне трагедије репортеру „Дневника” један комшија. 

И колеге из здравствене установе у којој је радила Александра Р. имају за њу само речи хвале.

- Не могу вам описати колико је то била дивна жена. И као радник са пацијентима и као колега. Толико предусретљива и љубазна, сви смо је волели - рекла је једна колегиница трагично настрадале жене.

