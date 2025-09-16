„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОДРЖАНО ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ МЛАДИЋУ КОЈИ СЕ СУМЊИЧИ ДА ЈЕ НОЖЕМ УСМРТИО МАЈКУ Суђење за убиство Новосађанке 21. октобра
На припремном рочишту М. К. (21) из Новог Сада, који се сумњичи да је у ноћи између 1. и 2. фебраура ножем усмртио своју мајку Александру Р. (48), заказано је суђење за 21. октобар.
Овај младић, који се терети за тешко убиство, у новосадски Виши суд јуче је доведен из притвора у ком се налази од хапшења.
Породична трагедија, због које се двадесетједногодишњак нашао иза решетака, догодила се у породичном стану на првом спрату зграде у Мичуриновој улици, где су мајка и син живели. Према речима комшија, убиство је откривено након што су житељи вишеспратнице на броју 42 позвали полицију и обавестили их да неко баца предмете кроз прозор или са терасе њихове зграде.
Када су припадници Министарства унутрашњих послова дошли на лице места, у стану су затекли младића и беживотно тело његове мајке, као и нож којим је, како се сумња, почињен злочин. Убрзо је на лице места дошла и лекарске екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад која је, нажалост, могла само да констатују смрт жене.
Тужилаштво поднело предлог
Како „Дневник” сазнаје, Више јавно тужилаштво у Новом Саду поднело је предлог да се овом младићу изрекне мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.
Житељи Мичуринове улице, који су познавали покојну Александру Р.,кажу да је била предивна жена и брижна мајка.
- Могу да вам кажем све најлепше о њој. Увек би се лепо јавила када би се срели. Била је толико пожртвована и саосећајна према сину. Страшно је то што се догодило, још сам у шоку - рекао је дан након породичне трагедије репортеру „Дневника” један комшија.
И колеге из здравствене установе у којој је радила Александра Р. имају за њу само речи хвале.
- Не могу вам описати колико је то била дивна жена. И као радник са пацијентима и као колега. Толико предусретљива и љубазна, сви смо је волели - рекла је једна колегиница трагично настрадале жене.