СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТУ ЈУЛИТУ Жена која није продала веру УХАПШЕНА, МУЧЕНА И СПАЉЕНА НА ЛОМАЧИ

13.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Данас православни верници обележавају успомену на Свету мученицу Јулиту, познату и по томе што је своју веру бранила храброшћу каква се ретко виђа, чак и по цену живота.

Јулита је живела у Кесарији Кападокијској и била угледна хришћанка. Са својим суседом имала је спор око имања, који је доспео пред суд. Међутим, у оно време, када је хришћанство било прогоњено, тужба да је неко хришћанин значила је и губитак сваке законске заштите. Тако је и Јулита била пријављена властима.

Суочена с избором – да се одрекне своје вере или да изгуби имање – Јулита је без размишљања изабрала да остане верна Христу. Имање је изгубила, али мир у срцу није. 

Нажалост, ни ту се злоба њених противника није завршила. Јулита је ухапшена, изложена мучењу и на крају спаљена на ломачи 303. године. Њена храброст и оданост вери остали су пример кроз векове.

Верници данас Јулиту поштују као заштитницу оних који су неправедно прогоњени, а њен живот подсећа да истинска снага лежи у постојаности духа и чврстини у ономе у шта верујемо – без обзира на цену.

(k1info.rs)

светац Српска православна црква
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
