СРБИЈА НА НОВОМ ТАЛАСУ ВРЕЛИНЕ Избегните топлотни стрес и остале тегобе уз ове савете лекара

12.08.2025. 14:17
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
vruć
Фото: Pixabay

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ упозорава да високе температуре у наредних десет дана могу угрозити здравље, а најосетљивије групе су деца, стари и хронично оболели.

Из аспекта здравља људи, по препорукама Светске здравствене организације, топлотни талас је појава од најмање три узастопна дана када је максимална дневна температура ваздуха изнад дефинисане критичне вредности.

На основу најновијег прогностичког материјала у наредних десет дана постоје услови за појаву топлотног таласа на територији града Београда и средњобанатском округу у периоду од 13. до 16. августа, у јужнобанатском округу у периоду од 13. до 15. августа и севернобачком округу у периоду од 14. до 16. августа, док је почетак топлотног таласа регистрован у зајечарском и борском округу од 9. августа – кажу у Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут”.

voda
Фото: Pexels

Прогнозиране вредности максималне дневне температуре ваздуха у домену веома опасне појаве биле су јуче у борском и зајечарском округу.

Максимална дневна температура ваздуха у домену опасне појаве очекује се у периоду од 13. до 16. августа у граду Београду и средњобанатском округу, а од 13. до 15. августа у јужнобанатском округа, затим од 14. до 16. августа у севернобачком округу, а 15. августа у севернобанатском и поморавском округ, као и 15. и 16. августа у западнобачком округу – напомињу у „Батуту“.

Чаша воде на сваких 20 минута

Меру превенције, честу замену мокре одеће сувом, треба примењивати и у случају већ дијагностикованог топлотног осипа. Саветује се и смањење интензитета физичке активности или скраћење времена изложености повишеној амбијенталној температури, редовни унос течности (једна чаша воде/20 мин.) у устаљеном ритму, без обзира на евентуално одсуство осећаја жеђи.

Опасни временски услови су они који су пропраћени израженијим климатским појавама, које би могле да представљају ризик по здравље; повећана вероватноћа за наступање различитих манифестација топлотног стреса, нарочито код осетљивих популационих група: мале деце, трудница, старих и хронично оболелих пацијента. 

Веома опасни временски услови су они где долази до озбиљног одступања микроклиматских и амбијенталних услова од оних у зони термалног комфора, што представља повећану вероватноћу за наступање тежих манифестација топлотног стреса, попут топлотног осипа, топлотног едема, топлотне синкопе, топлотних грчева, топлотног исцрпљења и топлотног удара – наглашавају у Батуту”.

