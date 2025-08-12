СРБИЈА НА НОВОМ ТАЛАСУ ВРЕЛИНЕ Избегните топлотни стрес и остале тегобе уз ове савете лекара

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ упозорава да високе температуре у наредних десет дана могу угрозити здравље, а најосетљивије групе су деца, стари и хронично оболели.

Из аспекта здравља људи, по препорукама Светске здравствене организације, топлотни талас је појава од најмање три узастопна дана када је максимална дневна температура ваздуха изнад дефинисане критичне вредности.

– На основу најновијег прогностичког материјала у наредних десет дана постоје услови за појаву топлотног таласа на територији града Београда и средњобанатском округу у периоду од 13. до 16. августа, у јужнобанатском округу у периоду од 13. до 15. августа и севернобачком округу у периоду од 14. до 16. августа, док је почетак топлотног таласа регистрован у зајечарском и борском округу од 9. августа – кажу у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Фото: Pexels

Прогнозиране вредности максималне дневне температуре ваздуха у домену веома опасне појаве биле су јуче у борском и зајечарском округу.

– Максимална дневна температура ваздуха у домену опасне појаве очекује се у периоду од 13. до 16. августа у граду Београду и средњобанатском округу, а од 13. до 15. августа у јужнобанатском округа, затим од 14. до 16. августа у севернобачком округу, а 15. августа у севернобанатском и поморавском округ, као и 15. и 16. августа у западнобачком округу – напомињу у „Батуту“.

Чаша воде на сваких 20 минута Меру превенције, честу замену мокре одеће сувом, треба примењивати и у случају већ дијагностикованог топлотног осипа. Саветује се и смањење интензитета физичке активности или скраћење времена изложености повишеној амбијенталној температури, редовни унос течности (једна чаша воде/20 мин.) у устаљеном ритму, без обзира на евентуално одсуство осећаја жеђи.

Опасни временски услови су они који су пропраћени израженијим климатским појавама, које би могле да представљају ризик по здравље; повећана вероватноћа за наступање различитих манифестација топлотног стреса, нарочито код осетљивих популационих група: мале деце, трудница, старих и хронично оболелих пацијента.

– Веома опасни временски услови су они где долази до озбиљног одступања микроклиматских и амбијенталних услова од оних у зони термалног комфора, што представља повећану вероватноћу за наступање тежих манифестација топлотног стреса, попут топлотног осипа, топлотног едема, топлотне синкопе, топлотних грчева, топлотног исцрпљења и топлотног удара – наглашавају у „Батуту”.