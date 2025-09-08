СРБИЈА ПОКАЗУЈЕ НОВИ ПВО СИСТЕМ НА ВОЈНОЈ ПАРАДИ Вучић открио: Купили смо ХQ-17, и беспилотне летелице CH-92, CH-95 (ВИДЕО)
Председник Србије Александар Вучић је током другог дана своје посете Кини медијима, између осталог, испричао и о сегментима посете везаним за цивилну и војну вадухопловну технику, говорио је о намерама набавки и утисцима са војне параде поводом 80. годишњице победе у Другом светском рату.
Најинтересантнији део Вучићевог разговора са новинарима био је помињање Кинеских ПВО система или тачније – непомињање ничег новог у контексту потенцијалне набавке чију би премијеру могли да видимо на Београдској војној паради овог месеца.
Ми смо купили ХQ-17. То је нешто попут Руског Тора и Бука, као што је ФК-3 нешто између С-300 и С-400. Дакле, и то смо све купили. Имамо и друге њихове системе, имамо и беспилотне летелице CH-92, CH-95 – рекао је Вучић без наговештаја да ће на паради бити премијера нових Кинеских ПВО система.
-Показали су веома озбиљан приступ ловачкој авијацији, бомбардерској авијацији. Почели су да производе такозване лаке тенкове од 30 тона. Истовремено су кренули да развијају дронове, радарске системе за рушење дронова, што су и данас показали, рекао бих, међу најбољима у свету. Нисмо ми заинтересовани за балистичке ракете, хиперсоничне ракете, нуклеарно оруђе, нимамо ми капацитете ни пара за тако нешто, сувише смо мали, али Кинези су велемајстори, могли сте да видите да они праве мулти-рол авионе чији су однос цена-квалитет, вероватно, најбољи у свету, могли сте да видите и врхунске хеликоптере и авионе за допуну горива у ваздуху.
Имају оно што имају Израелска и Америчка армија, то је та дигитална повезаност између њихових сателита и њихових највећих дронова и свих осталих на земљи, они пошаљу дигитални сигнал, њихова ракетна артиљерија покупи дигитални сигнал и туче по том месту и не можете да избегнете најтеже последице.
Део тога узимамо и сутра (5. септембар) ћу ја да тражим нешто још додатно за Србију од председника Сија. – казао је Вучић, а преноси Танго Сикс.
Танго сикс