СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА И ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА На Батровцима теретњаци чекају два сата
14.09.2025. 07:55 08:03
Коментари (0)
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, теретна возила на излазу на граничном прелазу Батровци чекају највише два сата, док на осталим прелазима нема дужих задржавања ни путничких ни теретних возила.
Задржавања возила нема ни на наплатним станицама, наводе из Јавног предузећа “Путеви Србије”.
Ауто-мото савез Србије је саопштио да ће се саобраћај данас одвијати по мокрим коловозима и саветује возачима да поштују саобраћајна ограничења, како би имали времена да одреагују на прави начин.
АМСС саветује возачима да на деоницама које пролазе кроз усеке и поред камених косина обрате пажњу на повећану опасност од одрона земље и камења.