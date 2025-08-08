СТИЖУ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ Лепша старост за све који су отишли у превремену пензију ПЕНАЛИ ОДЛАЗЕ У ПРОШЛОСТ
Социјално-економски савет Републике Србије прихватио је иницијативу Синдиката и УГС "Независност" за укидање казнених пенала за превремено пензионисање грађана који напуне 65 година живота.
Према предлогу, у пензију отишли пре тог реза више не би имали трајна умањења по месецу превременог одласка, већ би 65. година представљала границу после које умањење престаје.
Шта кажу синдикати и стручњаци?
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, Душко Вуковић, оцењује да су пенали – и до 20,4% смањења месечне пензије, неприхватљиви и социјално неправеди јер кажњавају раднике који су годинама улагали у ПИО фонд.
Синдикати подсећају да су пенали уведени 2014. године без јавне расправе и противно жељи великог броја запослених. Захтеви за измену Закона о ПИО понављају се код сваке нове владе, ово је већ седми пут како се иницијатива упућује властима.
Како функционише пенал сада?
Према важећим прописима, пензија за месец превременог пензионисања се смањује за 0,34%, што на највише пет година пре пензионисања значи умањење до 20,4% укупне суме. Износ пензије која се прима зависи од старосне границе и стажа осигурања, ублажавање пензије се примењује док појединац не напуни 65 година живота.
Шта ће се променити?
Према усвојеној иницијативи, пенали би важили само до 65. рођендана. Након тога, корисник добија пун износ пензије стечен током радног века. Ова измена односи се и на садашње и будуће кориснике превремене старосне пензије.
Фискални савет упозорава да би укидање пенала највише погодовало запосленима у јавном сектору, док би физички радници с теже стављеним стажом остали без заштите. Стручњаци сматрају да би повећани трошкови за буџет могли угрозити стабилност фонда ПИО.
Када би све могло ступити на снагу?
Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања најавило је да би измене Закона о ПИО могле бити финализоване до краја ове године, након што државни органи спроведу неопходне економске анализе. Очекује се да Влада ускоро донесе коначну одлуку.
(Mondo.rs)