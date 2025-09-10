СУТРА ОБЕЛЕЖАВАМО УСЕКОВАЊЕ ГЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА На тај дан никако немојте ово јести, чак и ово треба скинути са руке
Усековање главе Светог Јована Крститеља обележава се 11. септембра строгим постом и посебним обичајима – откријте шта тог дана никако не смете јести и зашто се црвени кончић мора скинути са руке.
11. септембра обележава се Усековање главе Светог Јована Крститеља, у народу познатије као јесењи Свети Јован. Празник спада у ред великих и посебно поштованих, а народна и црквена правила строго се придржавају овог дана.
Смрт Светог Јована догодила се пред Пасху, а празновање 11. септембра установљено је у знак сећања на освећење цркве коју су цар Константин и царица Јелена подигли на његовом гробу у Севастији.
Црвена храна
На овај дан треба да обратите пажњу на исхрану. Поред тога што се препоручује строг пост, забрањено је и конзумирање свега што је црвене боје. Тако се не једе парадајз, паприка, црвено грожђе или јабука, јер црвена боја подсећа на проливену крв Светог Јована.
Црвени конац на руци
У источној Србији се верује да на овај дан чак треба скидати и црвени кончић са руке, који према сујеверју ономе ко га носи, осталим данима доноси срећу! Наиме, према овом веровању никако не смете оставити црвени кончић везан, јер ће вам од овог дана све "ићи наопако"!
Како је настрадао Јован Крститељ
Ирод Антипа, син Ирода Старијег, који је убио новорођенчад витлејемску у време рођења Исуса Христа, био је владар Галилеје и Переје у време проповеди Исуса Христа и Јована Крститеља. Ирод је био ожењен ћерком арапског кнеза Арете. Ирод је терао своју закониту жену и узео себи за љубавницу Иродијаду, жену свог брата Филипа, који је још био у животу.
Против овог безакоња устао је Јован Крститељ и пред свима напао Ирода и Иродијаду.
Владар није дозвољавао да ико говори против њега, свети Јован се убрзо нашао у тамници. За време једне забаве у свом двору у Севастији Галилејској, пред гостима је играла Саломија, ћерка Иродијадина и Филипова. Пијани Ирод, занесен ватреним плесом, обећао је играчици да ће јој дати шта год да тражи, а она је, на наговор мајке, затражила главу Јована Крситеља на тацни.
Ирод је наредио да се Јован Крститељ посече у тамници и његова глава донесена је на тањиру. Јованови ученици ноћу су узели тело свог учитеља и сахранили га, а Иродијада је избола иглом Јованов језик, па главу закопала на неко нечисто место.