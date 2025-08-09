clear sky
ТАМО ГДЕ ОВЦА СПАВА, ТУ СЕ КУЋА ГРАДИ! Невероватан српски обичај открива како се некад бирало место за кућу

09.08.2025. 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо/Дневник
Фото: Pixabay.com

У давна времена, када није било грађевинских дозвола, геометара и модерних алата, Срби су се за избор места за градњу куће ослањали на – овце.

Овај занимљив и данас готово заборављен обичај био је дубоко укорењен у народној традицији и преносио се с колена на колено.

Поступак је био једноставан, али симболичан: када би породица одлучила да се настани на новом простору, пуштали би стадо оваца да преноћи на земљишту које разматрају. Ујутру би посматрали где је најстарија овца или цело стадо легло. Веровало се да је то најсувље, најтоплије и најбезбедније место за живот.

Срби су на том месту постављали темеље својих кућа, верујући да су управо ту енергије најбоље и да ће породица имати мир, здравље и напредак.

Овај обичај имао је и практичне основе. Овце инстинктивно избегавају влагу, подземне воде и места са лошом микроклимом. Њихова „процена“ често је била боља од тада доступних метода.

vojvodinauzivo.rs

Извор:
Војводина уживо/Дневник
Пише:
Дневник
