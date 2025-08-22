broken clouds
18°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТОРНАДО У ЧАЧКУ Силовит ветар формирао пијавицу и носио лимени кров преко 50 метарау насељу Трнава МЕШТАНИ УПЛАШЕНИ

22.08.2025. 20:23 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
д
Фото: Рина

Јако олујно невреме праћено кишом и ветром погодило је Чачак, а у насељу Трнава према речима мештана појавио се и мали торнадо, такозвана пијавица.

- То не мође речима да се опише, толико је дувало јако да смо мислили да ће све да однесе. И кућу и нас. После смо чули да је једном од комшија однело кров са хале и вукло га је сигурно преко 50 метара, каже за РИНУ један од мештана. 

Током овог, како га мештани описују, драматичног догађаја, на сву срећу није било повређених лица. За сада није познато колика је укупна материјална штета причињена.

 

Чачак торнадо пијавица
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај