ТОРНАДО У ЧАЧКУ Силовит ветар формирао пијавицу и носио лимени кров преко 50 метарау насељу Трнава МЕШТАНИ УПЛАШЕНИ
22.08.2025. 20:23 20:24
Јако олујно невреме праћено кишом и ветром погодило је Чачак, а у насељу Трнава према речима мештана појавио се и мали торнадо, такозвана пијавица.
- То не мође речима да се опише, толико је дувало јако да смо мислили да ће све да однесе. И кућу и нас. После смо чули да је једном од комшија однело кров са хале и вукло га је сигурно преко 50 метара, каже за РИНУ један од мештана.
Током овог, како га мештани описују, драматичног догађаја, на сву срећу није било повређених лица. За сада није познато колика је укупна материјална штета причињена.