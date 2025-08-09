clear sky
(ВИДЕО) ОСВАНУО ПЛАКАТ ПРОТИВ ЦРКВЕ! ОВО ЈЕ СНИМАК СКАНДАЛОЗНОГ ЧИНА БЛОКАДЕРА У НОВОМ САДУ: "На Лиману расте цвеће, овде цркве бити неће"

09.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс/Дневник
najnovija opsta

Група блокадера је у новосадском насељу Лиман прелепила скандалозне плакате преко графита којим се слави подизање цркве, чиме су још једном показали сраман став против подизања богомоље у овом кварту.

"На Лиману су потпуно прекречени графити мржње, као и друге увредљиве поруке. Грађани овог кварта су оставили и нове поруке - пише у опису видеа на ком се јасно види графит који је прелепљен".

Он гласи: "Са Лимана зора свиће, покрај штранда црква биће".

И то је за блокадере порука мржње (?!) коју су они решили да прелепе постером на ком стоји: "На Лиману расте цвеће, овде цркве бити неће". 

alo.rs

