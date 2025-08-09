(ВИДЕО) ОСВАНУО ПЛАКАТ ПРОТИВ ЦРКВЕ! ОВО ЈЕ СНИМАК СКАНДАЛОЗНОГ ЧИНА БЛОКАДЕРА У НОВОМ САДУ: "На Лиману расте цвеће, овде цркве бити неће"
Група блокадера је у новосадском насељу Лиман прелепила скандалозне плакате преко графита којим се слави подизање цркве, чиме су још једном показали сраман став против подизања богомоље у овом кварту.
"На Лиману су потпуно прекречени графити мржње, као и друге увредљиве поруке. Грађани овог кварта су оставили и нове поруке - пише у опису видеа на ком се јасно види графит који је прелепљен".
Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke. pic.twitter.com/be6eGl9Nrj
Он гласи: "Са Лимана зора свиће, покрај штранда црква биће".
И то је за блокадере порука мржње (?!) коју су они решили да прелепе постером на ком стоји: "На Лиману расте цвеће, овде цркве бити неће".