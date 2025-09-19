clear sky
Избегните ОПАСНЕ ситуације и високе КАЗНЕ

Возачи, ово ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ у јесен! Ево зашто је ВАЖНО да се КОРА ЛИМУНА СТАВИ НА КОНТРОЛНУ ТАБЛУ аутомобила

19.09.2025. 20:35 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Она Телеграф
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У јесен, током сезоне парења паукова, њихова појава у аутомобилима постаје учестала — и може изазвати опасне ситуације на путу, нарочито код возача који пате од страха од паукова (арахнофобије).

Стручњаци упозоравају да и најмањи трзај или паничан покрет за воланом може довести до губитка контроле над возилом, што се законски може третирати као „вожња без дужне пажње”, са казнама и разним у случајевима несрећа.

Према саветима ауто-стручњака, пауци не подносе интензивне мирисе, па се препоручује:

кора лимуна на табли – цитрус одбија паукове
 

цимет у штапићима или мирисним освеживачима
 

мириси менте и чајевца (теа трее) у освеживачима
 

Такође, важно је редовно чистити унутрашњост возила, јер остатци хране привлаче инсекте, а инсекти привлаче паукове. Препоручује се коришћење белог сирћета за чишћење, јер делује и као репелент.

Не заборавите и скривене „пауколике“ тачке
 

Отворите и очистите вентилационе отворе – често место где се пауци крију

Проверите гумене дихтунге око прозора и гепека – оштећени дихтунзи олакшавају њихов улазак

Увек затварајте прозоре до краја, јер и најмањи размак може бити позивница

Ако се паук ипак појави током вожње, савет је да останете мирни и чврсто држите волан, а затим безбедно скренете и зауставите се како бисте га уклонили.

Иако ови трикови могу деловати необично, јефтини су, једноставни и могу спречити опасне ситуације и високе казне, поручују стручњаци.

Једноставно парче коре лимуна или штапић цимета може направити огромну разлику — сачувати живце, избећи казне и повећати безбедност свих учесника у саобраћају, пише портал Она.
 

