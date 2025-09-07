clear sky
ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Ево где се тло затресло

07.09.2025. 14:03 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 3.4 степени Рихтера забележен је у недељу, 7. септембар 2025 у 13:39 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Соколовица, на око 7.4906 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 43.28 и дужине 20.29.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

telegraf.rs

земљотрес
Вести Друштво
