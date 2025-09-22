clear sky
АУТОМОБИЛ ОБОРИО ЖЕНУ (61): Возилом Хитне помоћи превезена у болницу

22.09.2025. 15:04 15:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

ЧАЧАК: Током дана у ширем центру Чачка дошло је до саобраћајне незгоде када је возило ударило жену која се кретела пешке.

Она је возилом Хитне помоћи превезена у Општу болницу у Чачку.

- У Ургентну службу ОБ Чачак у пратњи СХП примљена је женска особа старости 61 годину повређена у саобраћајном удесу као пешак. Након збрињавања и урађене дијагностике пацијенткиња је примљена у Јединицу интензивног лечења због даљег лечења и опсервације, потврђено је за РИНУ у ОБ Чачак.

Даљом истрагом биће утврђене све околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.

саобраћајна несрећа аутомобил жена
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
