АУТОМОБИЛ ОБОРИО ЖЕНУ (61): Возилом Хитне помоћи превезена у болницу
22.09.2025. 15:04 15:05
Коментари (0)
ЧАЧАК: Током дана у ширем центру Чачка дошло је до саобраћајне незгоде када је возило ударило жену која се кретела пешке.
Она је возилом Хитне помоћи превезена у Општу болницу у Чачку.
- У Ургентну службу ОБ Чачак у пратњи СХП примљена је женска особа старости 61 годину повређена у саобраћајном удесу као пешак. Након збрињавања и урађене дијагностике пацијенткиња је примљена у Јединицу интензивног лечења због даљег лечења и опсервације, потврђено је за РИНУ у ОБ Чачак.
Даљом истрагом биће утврђене све околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.