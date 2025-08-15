БРАТ НА БРАТА У Београду саслушан осумњичени Б.Д. (31) због насиља у породици ПИЈАН упутио ПРЕТЊЕ по живот најрођенијем

clear sky
У Београду саслушан осумњичени Б.Д. (31) због насиља у породици ПИЈАН упутио ПРЕТЊЕ по живот најрођенијем

15.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

БЕОГРАД: У Трећем основном јавном тужилаштву у Београду данас је саслушан Б.Д. (31) који се сумњичи да је у среду, под дејством алкохола, починио кривично дело насиља у породици на штету свог рођеног брата.

Окривљеном се ставља на терет да је 13. августа у породичној кући у Сурчину према оштећеном применио насиље и упутио му претње по живот, чиме је угрозио његови телесни интегритет.

На саслушању, у присуству браниоца по службеној дужности, окривљени је изјавио да нису тачни наводи кривичне пријаве.

С обзиром да из извештаја из казнене евиденције окривљеног произлази да је пресудом од дана 25.04.2025. године правноснажно осуђен за кривично дело Насиље у породици, које је и тада учинио према свом рођеном брату.

Јавни тужилац је, због сумње да ће окривљени поновити кривично дело, поднео суду предлог да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана.

 

