ЗА НАМА ЈЕ НОЋ У КОЈОЈ СУ СЕ СИРЕНЕ НЕПРЕСТАНО ЧУЛЕ Један живот изгубљен, други виси о концу
28.10.2025. 06:56 07:08
Коментари (0)
БЕОГРАД: Мушкарац од 55 година погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи на путу за Сефкерин, речено је Танјугу у служни Хитне помоћи.
Удес у којем је други мушкарац од 64 године тешко повређен, догодила се у 21.44.
У 20.03 у улици Павла Вуисића 43-годишња жена тешко је повређена у удесу и превезена у болницу.
Екипе Хитне помоћи интервенисале су током ноћи 112 пута од тога је 17 интервенција било на јавном месту.
За помоћ су се највише јављали хронични болесници.