broken clouds
8°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА НАМА ЈЕ НОЋ У КОЈОЈ СУ СЕ СИРЕНЕ НЕПРЕСТАНО ЧУЛЕ Један живот изгубљен, други виси о концу

28.10.2025. 06:56 07:08
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

БЕОГРАД: Мушкарац од 55 година погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи на путу за Сефкерин, речено је Тан‌југу у служни Хитне помоћи.

Удес у којем је други мушкарац од 64 године тешко повређен, догодила се у 21.44.


У 20.03 у улици Павла Вуисића 43-годишња жена тешко је повређена у удесу и превезена у болницу.

Екипе Хитне помоћи интервенисале су током ноћи 112 пута од тога је 17 интервенција било на јавном месту.

За помоћ су се највише јављали хронични болесници.

саобраћајна несрећа погинуо мушкарац
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај