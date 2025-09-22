БУРАН ВИКЕНД НА ЗРЕЊАНИНСКИМ ПУТЕВИМА Пијани возач ударио у дрво, дрогирани оборио пешака
Укупно 11 саобраћајних незгода евидентирано је прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину. У овим саобраћајкама три особе су задобиле тешке телесне повреде, а шест је лакше повређено.
Припадници саобраћајне полиције су открили и санкционисали 225 прекршаја, а из саобраћаја је искључено осам возача који су возили под дејством алкохола и један под дејством психоактивних супстанци.
На територији Зрењанина је задржан двадесетдвогодишњи возач „шкоде“ који се сумњичи да је, возећи са 1,81 промил алкохола у организму, услед неприлагођене брзине, слетео са коловоза и ударио у дрво поред пута.
У овој саобраћајној незгоди шеснаестогодишња путница у аутомобилу задобила је лаке телесне повреде, док ће против возача бити поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дело угрожавање јавног саобраћаја.
Полиција је задржала и двадесетдвогодишњег возача „фијата“ који је, како се сумња, под дејством канабиса налетео на седамдесетшестогодишњу жену пешака.
Пешак је у овој незгоди задобио тешке телесне повреде, а против возача ће бити поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, саопштила је зрењанинска полиција.
Саобраћајне патроле су на подручју Зрењанина задржале и тридесетдеветогодишњег возача „пежоа“ који је возио са 2,26 промила алкохола у организму и четрдесетосмогодишњег возача „форда“ са 1,57 промила алкохола, као и шездесетдеветогодишњег и седамдесетогодишњег возача бицикла који су возили са 1,76 и 1,49 промила алкохола у организму.