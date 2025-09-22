clear sky
31°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БУРАН ВИКЕНД НА ЗРЕЊАНИНСКИМ ПУТЕВИМА Пијани возач ударио у дрво, дрогирани оборио пешака

22.09.2025. 15:08 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Укупно 11 саобраћајних незгода евидентирано је прошлог викенда на подручју Полицијске управе у Зрењанину. У овим саобраћајкама три особе су задобиле тешке телесне повреде, а шест је лакше повређено.

Припадници саобраћајне полиције су открили и санкционисали 225 прекршаја, а из саобраћаја је искључено осам возача који су возили под дејством алкохола и један под дејством психоактивних супстанци.

На територији Зрењанина је задржан двадесетдвогодишњи возач „шкоде“ који се сумњичи да је, возећи са 1,81 промил алкохола у организму, услед неприлагођене брзине, слетео са коловоза и ударио у дрво поред пута. 

У овој саобраћајној незгоди шеснаестогодишња путница у аутомобилу задобила је лаке телесне повреде, док ће против возача бити поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дело угрожавање јавног саобраћаја.

Полиција је задржала и двадесетдвогодишњег возача „фијата“ који је, како се сумња, под дејством канабиса налетео на седамдесетшестогодишњу жену пешака. 

Пешак је у овој незгоди задобио тешке телесне повреде, а против возача ће бити поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, саопштила је зрењанинска полиција.

Саобраћајне патроле су на подручју Зрењанина задржале и тридесетдеветогодишњег возача „пежоа“ који је возио са 2,26 промила алкохола у организму и четрдесетосмогодишњег возача „форда“ са 1,57 промила алкохола, као и шездесетдеветогодишњег и седамдесетогодишњег возача бицикла који су возили са 1,76 и 1,49 промила алкохола у организму.

саобраћајна незгода саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај