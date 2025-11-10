ЦРНИ БИЛАНС! ЗА СЕДАМ ДАНА У СРБИЈИ 6 ПОГИНУЛИХ И 320 ПОВРЕЂЕНИХ У сваком седмом удесу УЧЕСТВОВАЛИ ТРАКТОРИ
Саобраћајне несреће у Србији: током претходне недеље догодило се 693 саобраћајних незгоде у којима је погинуло 6, а повређено 320 лица., кажу из Управе саобраћајне полиције за Телеграф.
Доласком јесењих радова на њивама, на путевима је све више трактора и пољопривредних машина. Подсећамо возаче ових возила да су и ониучесници у саобраћају и да морају поштовати све прописе о безбедности.
Трактори и прикључна оруђа се крећу мањом брзином, па је њихова уочљивост од пресудног значаја. Зато је важно да буду технички исправни, чисти и адекватно обележени, нарочито у условима смањене видљивости.
Од почетка године страдало је 26 возача трактора, док је прошле године 17 што представља значајан пораст и упозорење свима да додатно поведу рачуна о безбедности. Свако возило које се креће спорије од осталих мора имати адекватну сигнализацију, прописано осветљење и рефлектујуће ознаке, који ноћу и по магли, морају бити укључени.
Возачи аутомобила треба да буду стрпљиви, да не претичу уколико тоније безбедно, као и да смање брзину при наиласку на трактор или прикључно возило.
- Безбедност на путу зависи од сваког учесника – зато будимо одговорни , видљиви и опрезни како би пољопривредни радови протекли без незгода. Управа саобраћајне полиције свим вашим слушаоцима жели срећан пут и безбедно учешће у саобраћају- кажу у Управи саобраћајне полиције.
Извор: Телеграф