ДЕЧАКА (15) УДАРИО АУТОМОБИЛ ДОК ЈЕ ПРЕТРЧАВАО УЛИЦУ Хитно хоспитализован у Нишу, ево које повреде има

Том приликом задобио је, како пише Телегарф, огреботине по целом телу и оток на једном колену. Хоспитализован је на Клиници за дечију хирургију, ортопедију и трауматологију у Клиничком центру Ниш.

- Пацијент (15) довезен је синоћ екипом ХМП Дољевац, као пешак повређен у саобраћају, сагледан је у Ургентном центру, стабилних визалних параметара, даље лечење настављамо на Дечијој хирургији, ортопедији и трауматологији. Према речима лекара пацијент има повреде у виду огреботина по целом телу, угруван је и има оток једног колена - саопштено је, како пише Телеграф, из УКЦ Ниш.

Додају, како преноси Телеграф, да је дечак стабилан и свестан и остаје на клиници због даље дијагностике и лечења.