КИНЕСКИ СВЕМИРСКИ ШОУ Две ракете, пет сателита и три астронаута за две недеље
ЂИУЋУАН: Kина је данас лансирала ракету Лиђијан-1Y9 са два сателита за техничке експерименте у космосу, пренели су кинески медији.
Ракета је успешно полетела у 11.32 из Центра за комерцијалне свемирске иновације Донгфенг у близини Центра за лансирање сателита Ђиућен на северозападу Kине, преноси агенција Синхуа.
Kина је јутрос у 05.01 лансирала у свемир и групу нових пробних сателита које је у орбиту понела транспортна ракета Дуги марш 11. Три пробна сателита типа Шијан-32 нешто касније су успешно ушла у предвиђену орбиту одакле ће вршити експерименте са новим свемирским технологијама.
Kина је пре две недеље лансирала и свемирску летелицу Шенџоу-21 са тројицом астронаута на кинеску свемирску станицу Тјангонг као замену за посаду Шенџоу 20 која од априла борави у свемиру.