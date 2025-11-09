scattered clouds
КИНЕСКИ СВЕМИРСКИ ШОУ Две ракете, пет сателита и три астронаута за две недеље

09.11.2025. 13:12 13:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com, ilustracija

ЂИУЋУАН: Kина је данас лансирала ракету Лиђијан-1Y9 са два сателита за техничке експерименте у космосу, пренели су кинески медији.

Ракета је успешно полетела у 11.32 из Центра за комерцијалне свемирске иновације Донгфенг у близини Центра за лансирање сателита Ђиућен на северозападу Kине, преноси агенција Синхуа.

Kина је јутрос у 05.01 лансирала у свемир и групу нових пробних сателита које је у орбиту понела транспортна ракета Дуги марш 11. Три пробна сателита типа Шијан-32 нешто касније су успешно ушла у предвиђену орбиту одакле ће вршити експерименте са новим свемирским технологијама.

Kина је пре две недеље лансирала и свемирску летелицу Шенџоу-21 са тројицом астронаута на кинеску свемирску станицу Тјангонг као замену за посаду Шенџоу 20 која од априла борави у свемиру.

свемирска мисија свемир Кина
Вести Свет
