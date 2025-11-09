ХИТНА ПОМОЋ ОДВЕЗЛА МРДИЋА КОЈИ ЈЕ ШТРАЈКОВАО ГЛАЂУ Посланика спустили низ степенице до санитета испред Скупштине
Екипа Хитне помоћи данас је стигла на плато испред свечаног улаза у Скупштину Србије и у возило увела посланика Српске напредне странке Угљешу Мрдића, који већ пуних девет дана штрајкује глађу.
Из шаторског насеља, постављеног испред Скупштине и насељеног присталицама власти, чуо се аплауз док су Мрдића медицински радници, придржавајући га под руку, спуштали низ степенице до санитета.
Саобраћај у делу Таковске улице испред Скупштине је заустављен.
Подсетимо, Угљеша Мрдић је поднео кривичне пријаве против бивших руководилаца „Инфраструктуре железнице Србије“, али тврди да Тужилаштво за организовани криминал није предузело ниједну радњу, због чега је, како каже, био приморан на крајњу меру.
„Поштујем апел председника Вучића, све што је рекао је тачно, али осећам потребу да наставим. Ово је борба за истину и правду, за породице 16 настрадалих", рекао је нешто раније данас у укључењу за ТВ Пинк. Угљеша Мрдић је пре два дана изјавио да ће "наставити штрајк глађу без обзира колико је тешко, а мотивише га борба за истину и правду", јер, како је рекао, "да би Србија могла да настави успешно да функционише морају све институције да раде свој посао".
- Наш народ је жељан истине и правде и ја као председник скупштинског Одбора и као посланик осећам одговорност за то и зато сам целу ову годину посветио ситуацији у правосуђу и тој борби. Све сам истражио око железнице и страшне трагедије у Новом Саду везано за пад надстрешнице. Поднео сам кривичну пријаву, предао доказе које су тражили и није било никакве реакције - рекао је Мрдић.
У штрајку глађу, додао је, подржали су га петорица ратних војних ветерана који му дају додатну снагу да истраје у својој борби.
Курир.рс/Фонет