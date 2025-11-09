ПОТРАГА ТРАГИЧНО ОКОНЧАНА Тело несталог младића пронађено у шуми код Крагујевца
09.11.2025. 12:42 12:47
Тело младића старог око 20 година пронађено је у околини Kрагујевца. Сумња се да је у питању тело Ђорђа Јанковића, који је нестао пре три недеље.
Kако незванично сазнајемо, тело је пронађено на неприступачном терену, у жбуњу у шуми у околини града.
Подсетимо, за Ђорђем Јанковићем трагало се од 19. октобра, а у потрази су учествовали пријатељи породице и други суграђани. Током данашње акције потраге, која је почела у 10 часова, једна група је и пронашла тело.
Узрок и околности које су довеле до смрти биће познате након истраге.
Извор: Телеграф