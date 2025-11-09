scattered clouds
ПОТРАГА ТРАГИЧНО ОКОНЧАНА Тело несталог младића пронађено у шуми код Крагујевца

09.11.2025. 12:42 12:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Тело младића старог око 20 година пронађено је у околини Kрагујевца. Сумња се да је у питању тело Ђорђа Јанковића, који је нестао пре три недеље.

Kако незванично сазнајемо, тело је пронађено на неприступачном терену, у жбуњу у шуми у околини града.

Подсетимо, за Ђорђем Јанковићем трагало се од 19. октобра, а у потрази су учествовали пријатељи породице и други суграђани. Током данашње акције потраге, која је почела у 10 часова, једна група је и пронашла тело.

Узрок и околности које су довеле до смрти биће познате након истраге.

Извор: Телеграф

трагедијa Потрага Крагујевaц
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
